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Канселу об 1:1 с ДР Конго: «Ничья ощущается как поражение. Португалия контролировала игру за счет владения, но создала недостаточно моментов»

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу высказался о ничьей с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1).

Источник: Спортс‘’

"Мы контролировали игру за счет владения мячом, но создали недостаточно моментов для взятия ворот. Нам нужно создавать больше. Были моменты, когда мы торопились с решениями, и это позволяло сопернику проводить контратаки. Мы должны извлечь уроки из этого первого матча.

Когда пропускаешь гол, это всегда встряска. Легких матчей не бывает. Сборная ДР Конго очень хорошо подготовилась к игре, играя с пятью защитниками. Они прекрасно знали наши сильные и слабые стороны, а мы должны были сыграть лучше.

Есть много сильных сборных. Мы не будем скрывать, что тоже относимся к их числу, но нам нужно показывать больше. Мы не смогли победить и должны усвоить этот урок. Проблема заключалась в том, что в некоторых эпизодах мы слишком спешили с мячом. После забитого гола у нас было еще около 15 минут хорошей игры, но мы так и не создали опасных моментов. В завершающей трети поля нам не хватало хладнокровия.

Эта ничья ощущается как поражение. Мы хотели выиграть не только ради себя, но и ради всего, что связано с этой командой. Нам это не удалось, мы подвели сами себя. Теперь нужно твердо стоять на земле и исправлять ошибки", — сказал Канселу в интервью SIC.