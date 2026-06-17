Канселу об 1:1 с ДР Конго: «Ничья ощущается как поражение. Португалия контролировала игру за счет владения, но создала недостаточно моментов»

Есть много сильных сборных. Мы не будем скрывать, что тоже относимся к их числу, но нам нужно показывать больше. Мы не смогли победить и должны усвоить этот урок. Проблема заключалась в том, что в некоторых эпизодах мы слишком спешили с мячом. После забитого гола у нас было еще около 15 минут хорошей игры, но мы так и не создали опасных моментов. В завершающей трети поля нам не хватало хладнокровия.