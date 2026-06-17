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Роналду про 1:1 с ДР Конго: «Не то начало ЧМ, на которое рассчитывала Португалия, но до конца еще далеко»

Криштиану Роналду опубликовал сообщение после ничьей с ДР Конго (1:1) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

"Это не то начало, на которое мы рассчитывали, однако до конца еще далеко.

Не унываем и сосредотачиваемся на следующем матче", — написал форвард сборной Португалии.

Как Роналду ответил на хет-трик Месси? Сенсационно против ДР Конго ?