Леау об 1:1 с ДР Конго: «Португалия взяла важное очко. В следующем матче мы не можем так ошибаться, сегодня это стоило нам победы»

"В первые 20 минут мы полностью контролировали игру и довольно быстро забили гол. Возможно, из-за стремления как можно скорее забить второй мяч мы потеряли контроль над матчем, и ДР Конго стало действовать гораздо опаснее.
Он [Роберто Мартинес] сказал нам играть проще, делать меньше передач и чаще искать игроков впереди в выгодных позициях, чтобы они могли решать эпизоды. Мы старались выполнять это и после перерыва, но сборная ДР Конго надежно сыграла в обороне и сумела нейтрализовать наши атаки.
Мы знаем, что представляем Португалию, но всегда уважаем своих соперников. Ход матча привел к тому, что соперник сравнял счет. Мы продолжали бороться до самого финального свистка, но удача была не на нашей стороне".
О коллективной ошибке в момент пропущенного гола.
"Начиная с завтрашнего дня мы будем над этим работать. Уверен, что в следующем матче мы не можем позволить себе повторить такую ошибку, потому что именно она стоила нам победы и привела к ничьей.
Нужно поднять голову. Мы все же заработали одно очко, и это очень важно. Во втором матче нам необходимо контролировать игру на протяжении более длительного времени, создавать условия, чтобы наши игроки могли делать разницу на поле, и завоевать три очка", — сказал Леау в интервью SIC.