Леау об 1:1 с ДР Конго: «Португалия взяла важное очко. В следующем матче мы не можем так ошибаться, сегодня это стоило нам победы»

Нужно поднять голову. Мы все же заработали одно очко, и это очень важно. Во втором матче нам необходимо контролировать игру на протяжении более длительного времени, создавать условия, чтобы наши игроки могли делать разницу на поле, и завоевать три очка", — сказал Леау в интервью SIC.