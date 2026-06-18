Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Англия
4
:
Хорватия
2
Все коэффициенты
П1
1.10
X
22.00
П2
104.00
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Гана
:
Панама
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.26
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Узбекистан
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.93
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Чехия
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.75
П2
4.68
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
1
:
ДР Конго
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австрия
3
:
Иордания
1
П1
X
П2

Леау об 1:1 с ДР Конго: «Португалия взяла важное очко. В следующем матче мы не можем так ошибаться, сегодня это стоило нам победы»

Вингер сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о ничьей с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"В первые 20 минут мы полностью контролировали игру и довольно быстро забили гол. Возможно, из-за стремления как можно скорее забить второй мяч мы потеряли контроль над матчем, и ДР Конго стало действовать гораздо опаснее.

Он [Роберто Мартинес] сказал нам играть проще, делать меньше передач и чаще искать игроков впереди в выгодных позициях, чтобы они могли решать эпизоды. Мы старались выполнять это и после перерыва, но сборная ДР Конго надежно сыграла в обороне и сумела нейтрализовать наши атаки.

Мы знаем, что представляем Португалию, но всегда уважаем своих соперников. Ход матча привел к тому, что соперник сравнял счет. Мы продолжали бороться до самого финального свистка, но удача была не на нашей стороне".

О коллективной ошибке в момент пропущенного гола.

"Начиная с завтрашнего дня мы будем над этим работать. Уверен, что в следующем матче мы не можем позволить себе повторить такую ошибку, потому что именно она стоила нам победы и привела к ничьей.

Нужно поднять голову. Мы все же заработали одно очко, и это очень важно. Во втором матче нам необходимо контролировать игру на протяжении более длительного времени, создавать условия, чтобы наши игроки могли делать разницу на поле, и завоевать три очка", — сказал Леау в интервью SIC.