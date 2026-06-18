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Семак про Fan ID: «Не все понимают на 100%, зачем и почему, и я тоже. Мои друзья или кто приезжает из других стран — на хоккей можно сходить, а на футбол нет, нужно что-то регистриров

Сергей Семак порассуждал о последствиях введения Fan ID.

Источник: Спортс‘’

— Оно пользу-то какую-то принесло или это как с Telegram?

— Если вводят, то, значит, нужно для каких-то целей. И я думаю, что до конца, наверное, не все понимают — и я тоже не понимаю полностью тот спектр на 100%, зачем и почему. Но я думаю, что движение идет в сторону порядка. В той же Турции тоже есть Fan ID — не знаю, как отношение болельщиков, насколько это удобно.

Мнения разные. Мои друзья или кто приезжает из других стран — на хоккей можно сходить, а на футбол нет, нужно что-то регистрировать, и не всегда это удобно, особенно для иностранных граждан. Есть определенные моменты, которые нужно пройти при оформлении, хотя это тоже сделано максимально удобно, наверное, сейчас, но тем не менее ощущения полной свободы, что ты можешь купить [билет] и пойти, наверное, нет, — сказал главный тренер «Зенита» в разговоре с Дмитрием Goblin Пучковым.