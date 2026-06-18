Семак про Fan ID: «Не все понимают на 100%, зачем и почему, и я тоже. Мои друзья или кто приезжает из других стран — на хоккей можно сходить, а на футбол нет, нужно что-то регистриров

Мнения разные. Мои друзья или кто приезжает из других стран — на хоккей можно сходить, а на футбол нет, нужно что-то регистрировать, и не всегда это удобно, особенно для иностранных граждан. Есть определенные моменты, которые нужно пройти при оформлении, хотя это тоже сделано максимально удобно, наверное, сейчас, но тем не менее ощущения полной свободы, что ты можешь купить [билет] и пойти, наверное, нет, — сказал главный тренер «Зенита» в разговоре с Дмитрием Goblin Пучковым.