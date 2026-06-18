Тренер ДР Конго Десабр про 1:1 с Португалией: «Мы играли с одной из лучших сборных мира и довольны результатом»

"Первый тайм выдался сложным, мы этого ожидали. Это был наш первый матч на турнире, мы нервничали, но смогли разыграться и забить гол со стандартного положения. Это был очень хороший матч — он мог быть и лучше, но мы очень довольны результатом и забитым голом. Это первый шаг, теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах. Сейчас мы отпразднуем набранное очко и первый гол на чемпионате мира. Потом отдохнем и начнем готовиться к следующим играм.