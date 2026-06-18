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Тренер ДР Конго Десабр про 1:1 с Португалией: «Мы играли с одной из лучших сборных мира и довольны результатом»

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьян Десабр прокомментировал ничью с Португалией (1:1) на ЧМ-2026.

"Первый тайм выдался сложным, мы этого ожидали. Это был наш первый матч на турнире, мы нервничали, но смогли разыграться и забить гол со стандартного положения. Это был очень хороший матч — он мог быть и лучше, но мы очень довольны результатом и забитым голом. Это первый шаг, теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах. Сейчас мы отпразднуем набранное очко и первый гол на чемпионате мира. Потом отдохнем и начнем готовиться к следующим играм.

Мы играли против одной из лучших сборных мира, поэтому довольны тем, чего добились. Но чтобы продолжить борьбу на турнире, нам нужно набирать больше очков и побеждать. У нас есть большая сила духа, необходимая для того, чтобы преодолевать трудные моменты", — сказал Десабр.