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Жоау Невеш: «Роналду очень хорошо сыграл с ДР Конго, вся команда провела отличный матч. Ничья нас не сломает, а наоборот — сделает сильнее»

Жоау Невеш считает, что Криштиану Роналду провел неплохой матч против ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026.

"Самое важное — это то, как мы играли. Именно это в долгосрочной перспективе и сыграет решающую роль. Я по-настоящему уверен в том, что мы показали. Мы будем становиться лучше и продолжать делать те хорошие вещи, которые делали сегодня.

Мы знаем, что Криштиану сделал для нашей сборной и для футбола в целом. Я чувствую, что он один из тех, кто нам поможет, в этом плане он ничем не отличается. Он сыграл очень хорошо, вся команда провела отличный матч. Эта ничья нас не сломает. Наоборот — она сделает нас сильнее. Мы будем создавать больше моментов и забивать больше голов", — сказал полузащитник сборной Португалии.