Жоау Невеш: «Роналду очень хорошо сыграл с ДР Конго, вся команда провела отличный матч. Ничья нас не сломает, а наоборот — сделает сильнее»

Мы знаем, что Криштиану сделал для нашей сборной и для футбола в целом. Я чувствую, что он один из тех, кто нам поможет, в этом плане он ничем не отличается. Он сыграл очень хорошо, вся команда провела отличный матч. Эта ничья нас не сломает. Наоборот — она сделает нас сильнее. Мы будем создавать больше моментов и забивать больше голов", — сказал полузащитник сборной Португалии.