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Семеньо, Айю и Пума Родригес — в стартовых составах Ганы и Панамы на матч ЧМ-2026

Сборные Ганы и Панамы представили стартовые составы на игру ЧМ-2026.

Их встреча начнется сегодня в 02:00 по московскому времени.

За африканскую команду с первой минуты сыграют:

— вратарь: Лоуренс Ати-Зиджи;

— защита: Джонас Аджетеи, Гидеон Менса, Джером Опоку, Марвен Сеная;

— полузащита: Калеб Йиренки, Антуан Семеньо, Элиша Овусу;

— атака: Джордан Айю, Камаль Сулемана, Эрнест Нуама.

В составе сборной Панамы выйдут:

— вратарь: Орландо Москера;

— защита: Сесар Блэкмэн, Хосе Кордоба, Джиовани Рамос, Карлос Харви, Андрес Андраде Седеньо, Майкл Амир Мурильо;

— полузащита: Кристиан Мартинес, Пума Родригес, Йоэль Барсенас;

— атака: Сесилио Уотермэн.