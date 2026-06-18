Семеньо, Айю и Пума Родригес — в стартовых составах Ганы и Панамы на матч ЧМ-2026

Их встреча начнется сегодня в 02:00 по московскому времени.
За африканскую команду с первой минуты сыграют:
— вратарь: Лоуренс Ати-Зиджи;
— защита: Джонас Аджетеи, Гидеон Менса, Джером Опоку, Марвен Сеная;
— полузащита: Калеб Йиренки, Антуан Семеньо, Элиша Овусу;
— атака: Джордан Айю, Камаль Сулемана, Эрнест Нуама.
В составе сборной Панамы выйдут:
— вратарь: Орландо Москера;
— защита: Сесар Блэкмэн, Хосе Кордоба, Джиовани Рамос, Карлос Харви, Андрес Андраде Седеньо, Майкл Амир Мурильо;
— полузащита: Кристиан Мартинес, Пума Родригес, Йоэль Барсенас;
— атака: Сесилио Уотермэн.