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Роналду не остался поблагодарить фанатов и сразу ушел в раздевалку после 1:1 с ДР Конго. Мартинес сказал: «Игроки не всегда понимают, нужно ли им оставаться на поле. Мы это скорректируем»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду одним из первых покинул поле после ничьей с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1).

41-летний форвард не присоединился к партнерам, которые остались, чтобы поблагодарить болельщиков. Роналду, опустив вниз голову, направился в подтрибунное помещение сразу же после матча.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался по этому поводу:

"Это наш первый матч на чемпионате мира, и у нас еще нет отработанных привычек в таких ситуациях. Концовка игры получилась немного сумбурной.

После матча много различных интервью и организационных моментов. Игроки не всегда понимают, нужно ли им оставаться на поле, идти в раздевалку или потом возвращаться обратно… Мы это скорректируем", — сказал Мартинес.