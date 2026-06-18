Роналду не остался поблагодарить фанатов и сразу ушел в раздевалку после 1:1 с ДР Конго. Мартинес сказал: «Игроки не всегда понимают, нужно ли им оставаться на поле. Мы это скорректируем»

41-летний форвард не присоединился к партнерам, которые остались, чтобы поблагодарить болельщиков. Роналду, опустив вниз голову, направился в подтрибунное помещение сразу же после матча.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался по этому поводу:
"Это наш первый матч на чемпионате мира, и у нас еще нет отработанных привычек в таких ситуациях. Концовка игры получилась немного сумбурной.
После матча много различных интервью и организационных моментов. Игроки не всегда понимают, нужно ли им оставаться на поле, идти в раздевалку или потом возвращаться обратно… Мы это скорректируем", — сказал Мартинес.