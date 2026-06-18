Ливакович сделал 7 сэйвов в игре с Англией. Хорватия проиграла 2:4

Встреча европейских сборных на ЧМ-2026 завершилась победой команды Томаса Тухеля — 4:2.
При этом Ливакович сделал в этом матче семь сэйвов. Всего англичане нанесли 22 удара и 11 раз попали в створ. У Хорватии было 10 ударов (точных — 5).
Доминик Ливакович помог Хорватии не проиграть Англии с разгромным счетом.
Встреча европейских сборных на ЧМ-2026 завершилась победой команды Томаса Тухеля — 4:2.
При этом Ливакович сделал в этом матче семь сэйвов. Всего англичане нанесли 22 удара и 11 раз попали в створ. У Хорватии было 10 ударов (точных — 5).