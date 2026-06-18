Ибрагимович о Кейне: «Он забил два гола, но мне больше всего понравилось, как он заблокировал удар в своей штрафной. Он готов делать то, чего звезды обычно не делают»

Форвард сборной Англии сделал дубль в игре с Хорватией (4:2) в 1-м туре ЧМ-2026.
"Харри Кейн забил два гола, но больше всего мне понравилось то, что в последние минуты матча он заблокировал удар в своей штрафной.
Когда видишь, как игрок такого уровня защищается подобным образом, понимаешь, на какие жертвы он готов идти ради победы. Он хочет выигрывать и готов делать то, чего звезды обычно не делают", — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.
Кейн с дублем признан лучшим игроком матча Англия — Хорватия.
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