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Ибрагимович о Кейне: «Он забил два гола, но мне больше всего понравилось, как он заблокировал удар в своей штрафной. Он готов делать то, чего звезды обычно не делают»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович похвалил Харри Кейна за действия в обороне.

Форвард сборной Англии сделал дубль в игре с Хорватией (4:2) в 1-м туре ЧМ-2026.

"Харри Кейн забил два гола, но больше всего мне понравилось то, что в последние минуты матча он заблокировал удар в своей штрафной.

Когда видишь, как игрок такого уровня защищается подобным образом, понимаешь, на какие жертвы он готов идти ради победы. Он хочет выигрывать и готов делать то, чего звезды обычно не делают", — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.

Кейн с дублем признан лучшим игроком матча Англия — Хорватия.

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