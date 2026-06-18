Сергей Семак: «Раньше войны останавливались во время Олимпиад, а сейчас лозунг “Спорт вне политики” канул в Лету. К политическим заявлениям спортсменов отношусь отрицательно»

— Отрицательно отношусь, и примеров много: та же сборная Германии… Есть разные мнения, но все-таки я думаю, что спортсмены должны заниматься своим делом — приезжая на те или иные крупные соревнования особенно. Конечно, ты можешь высказывать свою личную точку зрения, свою позицию, но не во время проведения крупных турниров, не тогда, когда акцент все-таки должен, на мой взгляд, быть направлен исключительно на спортивную составляющую, — отметил главный тренер «Зенита» в разговоре с блогером Дмитрием Goblin Пучковым.