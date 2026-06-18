Результаты группы L на чемпионате мира по футболу 2026

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.
Расписание и результаты матчей группы L.
Первый тур.
Англия — Хорватия — 4:2.
Гана — Панама —.
Второй тур.
23 июня. 23:00. Англия — Гана. Бостон24 июня. 02:00. Панама — Хорватия. Торонто.
Третий тур.
28 июня. 00:00. Панама — Англия. Нью-Йорк28 июня. 00:00. Хорватия — Гана. Филадельфия.
Примечание: время начала матчей — московское.
Таблица группы L.
Англия — 3 очка.
Гана — 0 очков.
Панама — 0 очков.
Хорватия — 0 очков.