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Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Гана
0
:
Панама
0
Все коэффициенты
П1
3.17
X
2.85
П2
2.76
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Узбекистан
:
Колумбия
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П1
10.00
X
4.93
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Чехия
:
ЮАР
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П1
1.80
X
3.75
П2
4.68
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
4
:
Хорватия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
1
:
ДР Конго
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австрия
3
:
Иордания
1
П1
X
П2

Результаты группы L на чемпионате мира по футболу 2026

В группе L на чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в Мексике, США и Канаде, играют сборные Англии, Хорватии, Ганы и Панамы.

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.

Расписание и результаты матчей группы L.

Первый тур.

Англия — Хорватия — 4:2.

Гана — Панама —.

Второй тур.

23 июня. 23:00. Англия — Гана. Бостон24 июня. 02:00. Панама — Хорватия. Торонто.

Третий тур.

28 июня. 00:00. Панама — Англия. Нью-Йорк28 июня. 00:00. Хорватия — Гана. Филадельфия.

Примечание: время начала матчей — московское.

Таблица группы L.

Англия — 3 очка.

Гана — 0 очков.

Панама — 0 очков.

Хорватия — 0 очков.