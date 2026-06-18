Кейн о 4:2 с Хорватией: «Тренер в перерыве сказал нам оставаться верными своему стилю, даже если Англия проиграет. Мы заиграли на полной скорости, и соперник не справился»

"Думаю, это был матч двух совершенно разных таймов. В первом тайме мы выглядели неплохо. Очень расстроены тем, как пропустили гол — мне кажется, после этого мы немного сбавили обороты.
Нужно отдать должное тренеру: в перерыве он выступил с речью и сказал, что если уж нам суждено проиграть, то мы должны проиграть, оставаясь верными своему стилю. Думаю, во втором тайме это было заметно. Мы заиграли на полной скорости, и соперник просто не смог с этим справиться. Нужно похвалить всю команду за первый матч турнира.
Без мяча мы стали действовать агрессивнее. Это было непросто. У них есть такие игроки, как Лука Модрич, который часто опускается глубже, и приходится решать, кто должен его опекать. Та интенсивность, к которой мы стремимся, — наше главное оружие, и нам нужно использовать ее чаще.
После того как мы вышли вперед, мы хорошо контролировали ход игры. По большому счету, не было ощущения, что нам что-то угрожает, а затем мы еще и забили на контратаке. Был отрезок, когда мы вполне могли забить три или даже четыре мяча".
О Джуде Беллингеме.
«Отличный гол, отличный рывок, отличное завершение. По тренировкам видно, насколько Джуд мотивирован. Конкуренция в команде очень высокая. Кто бы ни выходил на поле, он готов играть. И вы видите, что Джуд буквально рвется в бой. Фантастический гол», — сказал Кейн в интервью ITV.