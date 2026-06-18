Кейн о 4:2 с Хорватией: «Тренер в перерыве сказал нам оставаться верными своему стилю, даже если Англия проиграет. Мы заиграли на полной скорости, и соперник не справился»

Нужно отдать должное тренеру: в перерыве он выступил с речью и сказал, что если уж нам суждено проиграть, то мы должны проиграть, оставаясь верными своему стилю. Думаю, во втором тайме это было заметно. Мы заиграли на полной скорости, и соперник просто не смог с этим справиться. Нужно похвалить всю команду за первый матч турнира.