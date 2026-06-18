Анри о Роналду, не давшем Бруну замкнуть прострел: «Забить нужно команде, а не лично тебе. Сделай рывок во вратарскую — и защитник побежит за тобой, а Фернандеш в касание забьет»

Криштиану много раз был в таком положении. Сделай рывок [к воротам] — и защитник встанет перед выбором. Но из-за того, что он сам хочет забить, он встает на пути Бруну Фернандеша, а не бежит во вратарскую. Защитнику пришлось бы бежать за Роналду, и Бруну в касание отправил бы мяч в сетку. Но поскольку он хочет забить сам, то встает на пути мяча, и тогда защитнику проще обороняться.