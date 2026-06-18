Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Гана
0
:
Панама
0
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.00
П2
2.73
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Узбекистан
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.93
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Чехия
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.75
П2
4.68
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
4
:
Хорватия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
1
:
ДР Конго
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австрия
3
:
Иордания
1
П1
X
П2

Анри о Роналду, не давшем Бруну замкнуть прострел: «Забить нужно команде, а не лично тебе. Сделай рывок во вратарскую — и защитник побежит за тобой, а Фернандеш в касание забьет»

Тьерри Анри напомнил Криштиану Роналду, что команда должна быть превыше всего.

Экс-форвард сборной Франции прокомментировал эпизод, в котором капитан сборной Португалии нанес удар и не попал по воротам ДР Конго, вместо того чтобы пропустить прострел и позволить пробить Бруну Фернандешу.

"Важно вот, что. Люди, смотрящие дома: забить нужно команде, а не лично тебе. И я объясню.

Криштиану много раз был в таком положении. Сделай рывок [к воротам] — и защитник встанет перед выбором. Но из-за того, что он сам хочет забить, он встает на пути Бруну Фернандеша, а не бежит во вратарскую. Защитнику пришлось бы бежать за Роналду, и Бруну в касание отправил бы мяч в сетку. Но поскольку он хочет забить сам, то встает на пути мяча, и тогда защитнику проще обороняться.

И об этом я и говорю: забить нужно команде, а не лично тебе. Вы сами видели реакцию Бруну", — сказал Анри в эфире Fox.