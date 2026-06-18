Беллингем о 4:2 с Хорватией: «Прессинг Англии был на топовом уровне, мы достигли стандарта, к которому стремимся. Во 2-м тайме мы показали, какой командой хотим быть»

«Я не помню все 23 передачи. Помню, что передача Эллиота (Андерсона — Спортс» «) была великолепной, а Нони (Мадуэке — Спортс» «) пытался опередить меня и коснуться мяча раньше, но у него не было шансов. Работа над такими комбинациями занимает недели тренировок, чтобы все получилось как надо. Нужно отдать должное тренеру и его штабу — они создали для нас условия, чтобы мы могли реализовывать такие моменты».