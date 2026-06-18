Беллингем о 4:2 с Хорватией: «Прессинг Англии был на топовом уровне, мы достигли стандарта, к которому стремимся. Во 2-м тайме мы показали, какой командой хотим быть»

«Особенно во втором тайме мы показали, кто мы такие и какой командой хотим быть. Думаю, в первой половине встречи мы все еще немного нервничали и действовали слишком осторожно. С мячом мы временами спешили, но во втором тайме нашли хороший игровой ритм, и тогда вы увидели нашу лучшую версию».
О словах тренера Томаса Тухеля в перерыве.
«Это не тот случай, когда кто-то устраивает драму, вскакивает и начинает кричать. Это было именно то, что нужно команде. У нас зрелый коллектив с отличными лидерами. Все понимали, на какой уровень мы должны выйти. Начало второго тайма дало нам отличную платформу для дальнейшей игры».
О комбинации, которая привела к его голу.
«Я не помню все 23 передачи. Помню, что передача Эллиота (Андерсона — Спортс» «) была великолепной, а Нони (Мадуэке — Спортс» «) пытался опередить меня и коснуться мяча раньше, но у него не было шансов. Работа над такими комбинациями занимает недели тренировок, чтобы все получилось как надо. Нужно отдать должное тренеру и его штабу — они создали для нас условия, чтобы мы могли реализовывать такие моменты».
О своей роли в сборной.
«Моя ответственность перед командой и своей страной — отдавать все, что у меня есть, каждый раз, когда я выхожу на поле и надеваю эту эмблему. Я хочу выкладываться полностью. Для меня это был долгий сезон, и я пропустил больше сборов национальной команды, чем хотелось бы».
О втором тайме.
«На мой взгляд, это были не просто отдельные яркие эпизоды. Во втором тайме мы постоянно поддерживали очень высокий уровень интенсивности без мяча. Игроки, вышедшие на замену, сыграли просто невероятно. Наш прессинг в передней линии был на топовом уровне — в этом компоненте мы достигли того стандарта, к которому стремимся», — сказал Беллингем в интервью ITV.