Сестра Роналду об 1:1 с ДР Конго: «Португалия сыграла плохо, из игроков никто не выступил хорошо. Волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки»

«Я тут читала некоторые сообщения… Конечно, как болельщица своей страны, я была разочарована. Мы сыграли плохо, никто [из игроков] не сыграл хорошо. Мы хорошо начали матч, но только начали — и все. Но, как я часто слышала: “Плохое начало — хороший конец”. Давайте мыслить позитивно.