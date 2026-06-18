Сестра Роналду об 1:1 с ДР Конго: «Португалия сыграла плохо, из игроков никто не выступил хорошо. Волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки»

«Каким-то волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки. Игра словно откатилась назад, к своей половине поля… Странный этот чемпионат мира. Очень странный. Но идем дальше. От неудачного старта — к удачному финалу. До самого конца», — написала Авейру в соцсетях.
Позже она опубликовала видео, в котором добавила:
«Я тут читала некоторые сообщения… Конечно, как болельщица своей страны, я была разочарована. Мы сыграли плохо, никто [из игроков] не сыграл хорошо. Мы хорошо начали матч, но только начали — и все. Но, как я часто слышала: “Плохое начало — хороший конец”. Давайте мыслить позитивно.
Ошибается только тот, кто находится на поле. Они ошибались, не были той командой, которую мы ожидали увидеть. И заметьте: по моему скромному мнению, никто не был хорош.
Но грустно ли мне? Как я могу быть грустной? Мне грустно, когда я вижу то фото матери и отца Диогу Жоты — вот это настоящая печаль. Было бы эгоистично с моей стороны чувствовать себя несчастной из-за разочарования после ничьей в стартовом матче чемпионата мира.
Тем более сегодня я проснулась счастливой, и эта ничья не сможет лишить меня счастья", — сказала Авейру.