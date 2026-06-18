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Сестра Роналду об 1:1 с ДР Конго: «Португалия сыграла плохо, из игроков никто не выступил хорошо. Волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки»

Кати Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала игру команды после ничьей с Демократической Республикой Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

«Каким-то волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки. Игра словно откатилась назад, к своей половине поля… Странный этот чемпионат мира. Очень странный. Но идем дальше. От неудачного старта — к удачному финалу. До самого конца», — написала Авейру в соцсетях.

Позже она опубликовала видео, в котором добавила:

«Я тут читала некоторые сообщения… Конечно, как болельщица своей страны, я была разочарована. Мы сыграли плохо, никто [из игроков] не сыграл хорошо. Мы хорошо начали матч, но только начали — и все. Но, как я часто слышала: “Плохое начало — хороший конец”. Давайте мыслить позитивно.

Ошибается только тот, кто находится на поле. Они ошибались, не были той командой, которую мы ожидали увидеть. И заметьте: по моему скромному мнению, никто не был хорош.

Но грустно ли мне? Как я могу быть грустной? Мне грустно, когда я вижу то фото матери и отца Диогу Жоты — вот это настоящая печаль. Было бы эгоистично с моей стороны чувствовать себя несчастной из-за разочарования после ничьей в стартовом матче чемпионата мира.

Тем более сегодня я проснулась счастливой, и эта ничья не сможет лишить меня счастья", — сказала Авейру.