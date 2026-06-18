«Роналду в стартовом составе — ошибка. Думаю, он будет в запасе на следующей игре, с Рамушем и Феликсом Португалия будет играть по-другому». Агент Барбоза о 41-летнем форварде

Мне кажется, нынешний тренер понимает, что нужно принимать решения, которые помогут всей команде. Вряд ли тренер рискнет поставить Роналду в старт на следующий матч. Думаю, что он останется в запасе. Вместо него на поле могут выйти Гонсалу Рамуш или Жоау Феликс, с которыми команда будет играть совсем по-другому", — сказал Барбоза.