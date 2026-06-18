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«Роналду в стартовом составе — ошибка. Думаю, он будет в запасе на следующей игре, с Рамушем и Феликсом Португалия будет играть по-другому». Агент Барбоза о 41-летнем форварде

Португальский агент Паулу Барбоза раскритиковал решение выпустить 41-летнего Криштиану Роналду в стартовом составе сборной Португалии в матче с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1).

"У Португалии многое не получилось, команда плохо играла. С такой игрой мы никуда не выйдем. Либо главный тренер поменяет тактику на следующий матч и некоторых футболистов, либо есть риск не выйти из группы. В прошедшем матче мы не заслужили победу, ничья справедливый результат.

Роналду уже возрастной футболист, ему 41 год, тяжело играть весь матч. Мне кажется, ставить его в стартовый состав — это ошибка. Есть другие футболисты, которые находятся в лучшем состоянии и показывают это на протяжении сезона.

Мне кажется, нынешний тренер понимает, что нужно принимать решения, которые помогут всей команде. Вряд ли тренер рискнет поставить Роналду в старт на следующий матч. Думаю, что он останется в запасе. Вместо него на поле могут выйти Гонсалу Рамуш или Жоау Феликс, с которыми команда будет играть совсем по-другому", — сказал Барбоза.