«Роналду в стартовом составе — ошибка. Думаю, он будет в запасе на следующей игре, с Рамушем и Феликсом Португалия будет играть по-другому». Агент Барбоза о 41-летнем форварде

"У Португалии многое не получилось, команда плохо играла. С такой игрой мы никуда не выйдем. Либо главный тренер поменяет тактику на следующий матч и некоторых футболистов, либо есть риск не выйти из группы. В прошедшем матче мы не заслужили победу, ничья справедливый результат.
Роналду уже возрастной футболист, ему 41 год, тяжело играть весь матч. Мне кажется, ставить его в стартовый состав — это ошибка. Есть другие футболисты, которые находятся в лучшем состоянии и показывают это на протяжении сезона.
Мне кажется, нынешний тренер понимает, что нужно принимать решения, которые помогут всей команде. Вряд ли тренер рискнет поставить Роналду в старт на следующий матч. Думаю, что он останется в запасе. Вместо него на поле могут выйти Гонсалу Рамуш или Жоау Феликс, с которыми команда будет играть совсем по-другому", — сказал Барбоза.