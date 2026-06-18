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У «Реала» будет право обратного выкупа Муньоса у «Ливерпуля» следующим летом

«Реал» сохранит за собой опцию обратного выкупа Виктора Муньоса после трансфера вингера из «Осасуны» в «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что мерсисайдский клуб активировал отступные 22-летнего испанца в размере 40 млн евро. 50% прав на футболиста принадлежат «Реалу», который получит от этой сделки 20 млн евро.

Как пишет As, в ходе переговоров «Ливерпуль» учел интересы «Реала», поскольку мадридский клуб мог активировать право обратного выкупа или воспользоваться преимущественным правом на игрока и тем самым заблокировать его переход в английский клуб. В результате «Реал» сохранил за собой право обратного выкупа Муньоса по окончании его первого сезона в «Ливерпуле».