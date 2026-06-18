У «Реала» будет право обратного выкупа Муньоса у «Ливерпуля» следующим летом

Как пишет As, в ходе переговоров «Ливерпуль» учел интересы «Реала», поскольку мадридский клуб мог активировать право обратного выкупа или воспользоваться преимущественным правом на игрока и тем самым заблокировать его переход в английский клуб. В результате «Реал» сохранил за собой право обратного выкупа Муньоса по окончании его первого сезона в «Ливерпуле».