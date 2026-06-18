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«Марсель» оштрафован на 10 млн евро за нарушение ФФП и может быть исключен из еврокубков на сезон-2027/28, «Рома» заплатит УЕФА 6 млн. «ПСЖ», «Интер» и «Милан&ra

УЕФА оштрафовал «Рому» и «Марсель».

Инстанция по финансовому контролю клубов оценила выполнение клубами условий соглашений, заключенных в связи с нарушением финансового фэйр-плей.

Французский клуб не достиг требуемой прибыльности в сезоне-2025/26, в связи с чем в отношении него применены следующие санкции:

1) исключение из следующего еврокубкового турнира, в который клуб сможет квалифицироваться в течение ближайших трех сезонов, если не будут достигнуты целевые показатели по доходам от футбольной деятельности в сезоне-2026/27;

2) ограничение возможности включения новых игроков в заявку для участия в еврокубковых соревнованиях в сезоне-2026/27;

3) штраф в размере 6 млн евро.

Также из-за того, что расходы на состав превысили 70% от уровня доходов, УЕФА оштрафовал «Марсель» еще на 4 млн евро.

«Рома» тоже не смогла достигнуть промежуточного целевого показателя и была оштрафована на 2 млн евро плюс еще на 4 млн за превышение 70%-го порога, о котором говорилось выше.

«Милан», «Монако», «Бешикташ», «Интер», «ПСЖ», «Антверпен» и «Трабзонспор» выполнили требования соглашения и поэтому более им не связаны.