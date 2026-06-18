Далич про 2:4 от Англии: «Хорватия показала себя с худшей стороны после перерыва, гол в начале тайма нас добил. Права на ошибку больше нет»

"Поздравляю Англию с победой.
В первом тайме мы играли довольно хорошо, но, к сожалению, после перерыва показали себя с худшей стороны. Пропустили два гола после угловых.
Дважды нам удавалось вернуться в игру, но третий гол, забитый на 46-й минуте, окончательно нас добил. После этого мы уже не смогли отыграться.
Мы понимали, что первая игра будет самой сложной, с самым сильным соперником.
Не хотелось проигрывать на старте, потому что это может определить ход турнира. Мы должны подготовиться к следующим двум играм, которые будут для нас гораздо важнее.
У нас больше нет права на ошибку. Я бы не сказал, что мы сыграли плохо, но нас наказали за ошибки.
У нас было много хороших моментов. Против Англии нельзя слишком раскрываться. Они это показали, забив четвертый гол в контратаке", — сказал Златко Далич.