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Далич про 2:4 от Англии: «Хорватия показала себя с худшей стороны после перерыва, гол в начале тайма нас добил. Права на ошибку больше нет»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении от команды Англии (2:4) в первом туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Поздравляю Англию с победой.

В первом тайме мы играли довольно хорошо, но, к сожалению, после перерыва показали себя с худшей стороны. Пропустили два гола после угловых.

Дважды нам удавалось вернуться в игру, но третий гол, забитый на 46-й минуте, окончательно нас добил. После этого мы уже не смогли отыграться.

Мы понимали, что первая игра будет самой сложной, с самым сильным соперником.

Не хотелось проигрывать на старте, потому что это может определить ход турнира. Мы должны подготовиться к следующим двум играм, которые будут для нас гораздо важнее.

У нас больше нет права на ошибку. Я бы не сказал, что мы сыграли плохо, но нас наказали за ошибки.

У нас было много хороших моментов. Против Англии нельзя слишком раскрываться. Они это показали, забив четвертый гол в контратаке", — сказал Златко Далич.