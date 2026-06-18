Александр Ивлев: «С удивлением читаю, мол, Шварц ничего не добился после “Динамо”. “Нью-Йорк Ред Буллс” вышел в плей-офф, будучи 24-м по стоимости игроков»

— Есть ощущение, что выбор Шварца — это в первую очередь доверие спортивному директору Бувачу, который и открыл Сандро для России. Именно Желько настаивал на приглашении Шварца и на нем главная ответственность по выбору тренера?
— Желько — интеллигентный, грамотный и профессиональный человек. Его рекомендации всегда приветствуются и принимаются во внимание. Но поверьте, в дискуссии участвовал не только он.
Я с удивлением читаю в СМИ, мол, Сандро ничего не добился после «Динамо». Это не так.
Давайте вспомним его работу в МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллс».
В 2024 году эта команда занимала 24-е место по трансферной стоимости игроков. И при этом вышла в финал плей-офф, где играла с «Лос-Анджелес Гэлакси». Это как если бы команда, вышедшая из ФНЛ, стала второй в России.
Следующий сезон в США у Шварца не получился — такое бывает, но говорить, что он нигде не показал результат", неправильно, — сказал Александр Ивлев.