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Джонс о Месси: «Задаю вопрос: “Игроки согласны снова быть за его спиной, позволить ему сверкать и выполнять за него грязную работу?”. Чем лучше он с мячом, тем хуже без мяча»

Бывший полузащитник «Шальке» и сборной США Джермейн Джонс поделился мнением касательно форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

«Думаю, он не так уж сильно думает: “О, мне надо выиграть еще один чемпионат мира”. Мне кажется, ему важнее представлять свою страну наилучшим возможным образом.

Вопрос будет вот в чем: в этом составе 17 из 20−26 человек выигрывали чемпионат мира вместе с ним.

И я задаю вопрос: «Они согласны снова быть за его спиной, позволить ему снова сверкать и выполнять за него грязную работу?».

Ведь мы знаем: чем лучше он с мячом, тем он хуже без мяча. А это значит, что все остальные должны прикладывать больше усилий", — сказал Джермейн Джонс.

Джонс о Месси: «Это как играть в FIFA на PlayStation. Ты видишь напротив невысокого парня и думаешь: “Будет не так уж трудно”. А потом звучит свисток — и он словно взлетает».