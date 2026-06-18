Джонс о Месси: «Задаю вопрос: “Игроки согласны снова быть за его спиной, позволить ему сверкать и выполнять за него грязную работу?”. Чем лучше он с мячом, тем хуже без мяча»

«Думаю, он не так уж сильно думает: “О, мне надо выиграть еще один чемпионат мира”. Мне кажется, ему важнее представлять свою страну наилучшим возможным образом.
Вопрос будет вот в чем: в этом составе 17 из 20−26 человек выигрывали чемпионат мира вместе с ним.
И я задаю вопрос: «Они согласны снова быть за его спиной, позволить ему снова сверкать и выполнять за него грязную работу?».
Ведь мы знаем: чем лучше он с мячом, тем он хуже без мяча. А это значит, что все остальные должны прикладывать больше усилий", — сказал Джермейн Джонс.
Джонс о Месси: «Это как играть в FIFA на PlayStation. Ты видишь напротив невысокого парня и думаешь: “Будет не так уж трудно”. А потом звучит свисток — и он словно взлетает».