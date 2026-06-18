Швейцария — Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Игра пройдет в Лос-Анджелесе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум».
Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени. Телеканал “Матч ТВ” покажет игру в прямом эфире.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.
Швейцария сыграет против Боснии и Герцеговины в матче второго тура ЧМ-2026.
Игра пройдет в Лос-Анджелесе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум».
Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени. Телеканал “Матч ТВ” покажет игру в прямом эфире.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.