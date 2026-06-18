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Чехия — ЮАР. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Чехия сыграет против ЮАР в матче второго тура ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Игра пройдет в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 по московскому времени. Телеканал “Матч ТВ” покажет игру в прямом эфире.

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