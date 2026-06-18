Чехия — ЮАР. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Игра пройдет в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».
Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 по московскому времени. Телеканал “Матч ТВ” покажет игру в прямом эфире.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.
Чехия сыграет против ЮАР в матче второго тура ЧМ-2026.
Игра пройдет в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».
Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 по московскому времени. Телеканал “Матч ТВ” покажет игру в прямом эфире.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.