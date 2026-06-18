Пирс Морган: «Представьте, что Англия выиграет ЧМ в США в том же месяце, когда они отметят 250-летие с того дня, когда отправили британцев восвояси. И Трамп будет вынужден вручить нам трофей»

В честь этого события в США ежегодно отмечается День независимости (4 июля). Чемпионат мира завершится 19 июля.
"Представьте, что сборная Англии выиграет чемпионат мира в США в том же месяце, когда Америка отметит 250-летие с того дня, когда они отправили нас [британцев] восвояси. И президент Трамп будет вынужден вручить нам трофей.
Мне, пожалуй, придется стряхнуть пыль со своего красного пиджака", — написал Морган в соцсети.
Отметим, что война между Великобританией и восставшими североамериканскими колониями завершилась в 1783 году. Британские солдаты в то время носили красные мундиры.