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Пирс Морган: «Представьте, что Англия выиграет ЧМ в США в том же месяце, когда они отметят 250-летие с того дня, когда отправили британцев восвояси. И Трамп будет вынужден вручить нам трофей»

Телеведущий Пирс Морган надеется, что сборной Англии удастся выиграть ЧМ-2026 в США в год 250-летия Декларации независимости.

В честь этого события в США ежегодно отмечается День независимости (4 июля). Чемпионат мира завершится 19 июля.

"Представьте, что сборная Англии выиграет чемпионат мира в США в том же месяце, когда Америка отметит 250-летие с того дня, когда они отправили нас [британцев] восвояси. И президент Трамп будет вынужден вручить нам трофей.

Мне, пожалуй, придется стряхнуть пыль со своего красного пиджака", — написал Морган в соцсети.

Отметим, что война между Великобританией и восставшими североамериканскими колониями завершилась в 1783 году. Британские солдаты в то время носили красные мундиры.