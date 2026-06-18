Каннаваро про 1:3: «Узбекистан провел исторический матч с Колумбией. Мы смогли изменить игру во 2-м тайме, старались взять над ней контроль»

"Игра была интересной. Во втором тайме мы смогли изменить игру. Мы старались взять контроль над игрой.
В первую очередь мы сюда приехали для того, чтобы показать Узбекистан с позитивной стороны.
Я всегда говорю своей команде, что нужно активно действовать во время матча. Тяжело играть против таких команд, как Колумбия, особенно без мяча.
В целом во втором тайме мы действовали хорошо, но к сожалению, пропустили голы.
Мы запомним этот матч. Эта игра является исторической. Игра прошла хорошо. Ошибки были и мы будем работать над ними", — сказал Фабио Каннаваро.
Аббос подарил надежду Узбекистану — но 1+1 Луиса Диаса все сломали. А что не получилось?