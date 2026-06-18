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Каннаваро про 1:3: «Узбекистан провел исторический матч с Колумбией. Мы смогли изменить игру во 2-м тайме, старались взять над ней контроль»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о поражении от команды Колумбии (1:3) в матче ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Игра была интересной. Во втором тайме мы смогли изменить игру. Мы старались взять контроль над игрой.

В первую очередь мы сюда приехали для того, чтобы показать Узбекистан с позитивной стороны.

Я всегда говорю своей команде, что нужно активно действовать во время матча. Тяжело играть против таких команд, как Колумбия, особенно без мяча.

В целом во втором тайме мы действовали хорошо, но к сожалению, пропустили голы.

Мы запомним этот матч. Эта игра является исторической. Игра прошла хорошо. Ошибки были и мы будем работать над ними", — сказал Фабио Каннаваро.

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