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Тухель об Англии после 4:2 с Хорватией: «В 1-м тайме в обороне играли 7 человек, но мы не могли защититься. В перерыве подбодрил ребят, чтобы они пошли ва-банк»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе над Хорватией (4:2) на ЧМ-2026.

"Первый тайм был немного сложным. Мы предпочитали действовать осторожно и отступать назад. Нам трудно было найти ритм, не хватало уверенности, чтобы использовать пробелы в обороне у соперника.

Я видел статистику — в первом тайме выиграли 33% единоборств, во втором — 73%. Так что поначалу даже игра без мяча была не очень хороша, не хватало самоотдачи. Во втором тайме было больше эмоций.

В перерыве я сказал ребятам, что даже если мы проиграем, то это не изменит моего восприятия последних 17 дней, но давайте сделаем все по-своему. Мы были слишком сосредоточены на защите результата.

В обороне играли 7 человек, но мы не могли защититься. Если результат не в нашу пользу, нужно играть по своему. Я хотел подбодрить их, чтобы они пошли ва-банк.

Беллингем — хороший игрок, он заслужил место в стартовом составе. Именно так ему нужно играть, чтобы занимать свое место.

Что касается замены Райса, то надеюсь, что с ним все в порядке. Мы не очень чисто отбирали мячи — извлекаем уроки из таких моментов. Мы были измотаны, но мне нравится видеть измотанных игроков в раздевалке", — сказал Тухель.