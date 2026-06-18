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«Партнеры больше не верят в Роналду, а в Месси — верят. Лео укрепил бы позиции в истории в случае второй победы на ЧМ, стал бы величайшим». Риоло о футболистах

Французский журналист Даниэль Риоло поделился мыслями о разнице между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

"В отличие от Роналду, партнеры Месси по команде по-прежнему верят в него. Это большая разница по сравнению с португальцами, которые, на мой взгляд, больше не верят в Роналду.

Партнеры Месси по команде приняли тактику, построенную вокруг него. При этом он сам подготовился к тому, чтобы блистать на чемпионате мира, адаптировав игру к своим способностям и возрасту.

Он приехал на турнир в хорошей форме и сделал хет-трик. Я говорю «браво», потому что я удивлен. Не думал, что это произойдет.

Трудно представить, что он выиграет второй чемпионат мира подряд. Но тогда бы он укрепил свои позиции в истории. Он определенно стал бы величайшим игроком в истории футбола.

То, что он сделал, меня поразило", — сказал Даниэль Риоло.