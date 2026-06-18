Кейн о голе с пенальти в матче с Хорватией: «Я смотрел видео и заметил, что Ливакович любит двигаться раньше времени. Вот почему я изучаю соперников, сегодня это сработало»

В первом тайме нападающий сначала не сумел забить Доминику Ливаковичу, но оказалось, что вратарь хорватов раньше времени покинул линию ворот.
Вторую попытку англичанин реализовал, ударив в тот же угол.
"Когда я смотрел видео, то заметил, что Ливакович любит двигаться раньше времени. Поэтому я знал, что если сделаю обманное движение, то есть шанс, что он уйдет с линии. Я был на 80% уверен, что так и было, но не на 100%.
Во второй попытке я немного изменил технику удара. Вот почему я занимаюсь изучением соперника, сегодня это отлично сработало", — сказал Кейн.