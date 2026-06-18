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Семак о ЧМ-2026: «Не покидает мысль, что это про деньги. Разница в уровне значительная. Водопой — пауза для рекламы, источник пополнения бюджета ФИФА»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"У меня как у специалиста и как у болельщика не покидает мысль, что это немного больше про деньги. Больше матчей, больше денег.

Разница в уровне клубов значительная иногда, и не всегда спортивный интерес тот, который ожидают от такого уровня турнира.

Америка впереди планеты всей — именно по коммерции в спорте. И нас тоже не минует эта участь — все теснее связывается спорт с бизнесом.

Те паузы, которые делаются для того, чтобы попить воды, но, по сути, это дополнительная пауза для рекламы, которая тоже является источником для пополнения бюджета ФИФА.

Есть команды, которые не совсем довольны качеством газонов, условиями. То же самое касательно журналистов, которые знавали турниры, где организация и повыше.

Думаю, чемпионат мира в России — один из лучших за все время проведения такого уровня турниров", — сказал Сергей Семак.