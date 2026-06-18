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Болельщики принесли несколько флагов России на матч ЧМ между Узбекистаном и Колумбией. Игра проходила в Мехико

Болельщики принесли несколько флагов России на матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными Узбекистана и Колумбии (1:3).

Источник: Спортс‘’

Игра состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, ее посетили 80 824 зрителя.

Как передает ТАСС с места событий, два флага России были замечены на центральной трибуне.

Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Узбекистан — Колумбия.