Болельщики принесли несколько флагов России на матч ЧМ между Узбекистаном и Колумбией. Игра проходила в Мехико

Игра состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, ее посетили 80 824 зрителя.
Как передает ТАСС с места событий, два флага России были замечены на центральной трибуне.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Узбекистан — Колумбия.
Болельщики принесли несколько флагов России на матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными Узбекистана и Колумбии (1:3).
Игра состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, ее посетили 80 824 зрителя.
Как передает ТАСС с места событий, два флага России были замечены на центральной трибуне.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Узбекистан — Колумбия.