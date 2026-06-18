Ротенберг, Фетисов, Бутман, гендиректор ФК «Спартак» Некрасов, Шестеркин, Панарин, Никишин, Сергачев — в составе сборной России на выставочный матч с США (Константин Алексеев)

"По моим данным, российская сторона определилась с составом на хоккейный матч с США, который пройдет 1 июля в Москве. Встречу организовывают торгово-промышленные палаты двух стран.
В сборную России войдут как профессионалы, так и любители — хоккейные ветераны, политики, бизнесмены, артисты, молодые хоккеисты. Планируется, что капитаном сборной будет Вячеслав Фетисов, в предварительном составе значатся энхаэловцы — Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Александр Романов, Кирилл Марченко, Александр Никишин, а также олимпийский чемпион-92 Андрей Коваленко, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг, генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов, музыкант Игорь Бутман и другие.
Ожидается, что в составе сборной США также будут профессиональные хоккеисты и любители", — сказано в сообщении.
Матч между Россией и США анонсировал глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ротенберг о работе тренером в КХЛ: «Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России».