ФИФА пригласила столкнувшуюся с расизмом блогершу из Кореи Ino Cat на матч с Мексикой. Он пройдет под знаком борьбы с разжиганием ненависти

Организация сообщила, что девушка посетит игру 19 июня в Гвадалахаре. День матча пройдет под знаком Международного дня борьбы с разжиганием ненависти, а блогер примет участие в мероприятиях, посвященных уважению и инклюзивности.
Поводом для приглашения стал инцидент, произошедший во время матча Южная Корея — Чехия (2:1). Ino Cat снимала видео с трибун для соцсетей, когда один из болельщиков позади нее показал расистский жест — пальцами растянул уголки глаз.
Мексиканские СМИ и пользователи соцсетей осудили поведение мужчины. Многие местные фанаты начали писать блогерше слова поддержки и извинения.
Сама Ino Cat поблагодарила людей за поддержку и заявила, что продолжит рассказывать о хороших сторонах Мексики.
Позже мексиканские СМИ установили личность мужчины, попавшего на видео. По их данным, им оказался Улисес Берналь. На фоне резонанса он объявил, что уйдет в отставку с руководящей должности в отраслевой ассоциации.