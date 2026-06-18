Александр Мостовой: «Не согласен с критикой Роналду, вокруг него было семь игроков ДР Конго. Почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли не лучший матч»

Да, Роналду было непросто, потому что вокруг него все время было семь футболистов в голубых майках. Он искал и пытался. Еще до начала чемпионата мира я говорил, что это будет турнир сюрпризов. Просто я не знал, что в 1-м туре их будет так много. Мы увидели, что по статистике Роналду сыграл не лучший матч, но почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли так", — сказал Мостовой.