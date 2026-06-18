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Александр Мостовой: «Не согласен с критикой Роналду, вокруг него было семь игроков ДР Конго. Почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли не лучший матч»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не согласен с критикой в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с ДР Конго на ЧМ-2026 (1:1).

Источник: Спортс‘’

"Я не согласен с критикой в адрес Роналду. Обратите внимание, что двумя днями ранее Испания тоже сыграла вничью с Кабо-Верде, владея преимуществом весь матч. Здесь было то же самое. Португальцы здорово забили быстрый гол. До 25-й минуты я не видел Конго на поле. Даже комментаторы отмечали, как здорово Португалия владеет мячом. Все было в восклицательных тонах.

Да, Роналду было непросто, потому что вокруг него все время было семь футболистов в голубых майках. Он искал и пытался. Еще до начала чемпионата мира я говорил, что это будет турнир сюрпризов. Просто я не знал, что в 1-м туре их будет так много. Мы увидели, что по статистике Роналду сыграл не лучший матч, но почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли так", — сказал Мостовой.

Александр Мостовой: «Кто считает, что Роналду лучше Месси, — глупец. Лионель — настоящий гений и феномен нашего времени. Ни один игрок не может делать то, что он».