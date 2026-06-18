Аргентинский журналист о форме Месси на ЧМ: «Лео готовился в условиях секретности. У него было больше свободы, чем у Марадоны в 1986-м. Он мог полететь в Аргентину из “Интер Майами” в слу

— Но Месси может позволить себе даже больше. Диего играл за «Наполи» и имел определенную свободу действий, но лишь до определенного предела. У Месси в контракте с «Интер Майами» есть несколько пунктов, которые позволяют ему консультироваться с врачом сборной Аргентины, отправляться в Аргентину в случае возникновения проблем и так далее.