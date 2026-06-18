Ирисметов об Узбекистане на ЧМ: «Достаточно взять четыре очка и выйти из группы — с третьего или со второго места, но, возможно, и с первого. Мы сильны командной игрой»

Мы сильны командной игрой. Думаю, если мы не дадим им много пространства и плотно сыграем, то можем и обыграть, и с хорошим результатом уйти с поля. Как говорится, уже нечего бояться, нечего терять — мы должны при любых обстоятельствах брать очки. Главное — не проиграть, а там уже в третьей игре брать очки. Хотя Конго — тоже не слабый соперник.