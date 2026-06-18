Ирисметов об Узбекистане на ЧМ: «Достаточно взять четыре очка и выйти из группы — с третьего или со второго места, но, возможно, и с первого. Мы сильны командной игрой»

В первом матче на чемипонате мира сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3. В оставшихся матчах группового этапа команда сыграет с Португалией и ДР Конго.
"Каннаваро, наверное, не будет менять состав и тактику. Мы очень хорошо выходим в контратаку, у нас есть кому сохранять мяч, есть хорошие нападающие, например, Шомуродов. У нас есть хорошие футболисты, которые могут дополнять из глубины.
Сдержать Роналду? Не знаю, в какой он форме. Больше будет опасности от Бруну Фернандеша и других футболистов. Но Роналду — это Роналду. Все-таки он может не так ярко выглядеть и забить, это он умеет делать. Я не думаю, что персонально с ним кого-то надо ставить.
Мы сильны командной игрой. Думаю, если мы не дадим им много пространства и плотно сыграем, то можем и обыграть, и с хорошим результатом уйти с поля. Как говорится, уже нечего бояться, нечего терять — мы должны при любых обстоятельствах брать очки. Главное — не проиграть, а там уже в третьей игре брать очки. Хотя Конго — тоже не слабый соперник.
Будет вполне достаточно взять четыре очка и выйти из группы. Или с третьего места, или со второго места. Но, возможно, и с первого", — сказал Ирисметов.