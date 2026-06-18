Депутат Свищев о ЧМ: «Месси — красавчик, творит чудеса, мне нравится Аргентина. После группового этапа будет интересно смотреть»

Конечно, как и любой чемпионат мира, этот приносит свои новости, которые не соответствуют логике: сильнейшие команды не могут выиграть. Появляются новые команды, какие‑то даже новые страны, которые в футбольном мире раньше не были замечены. Поэтому будет интересно.