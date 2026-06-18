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Депутат Свищев о ЧМ: «Месси — красавчик, творит чудеса, мне нравится Аргентина. После группового этапа будет интересно смотреть»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев высоко оценил игру форварда Лионеля Месси на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Во вторник сборная Аргентины разгромила команду Алжира (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026. 38-летний Месси сделал хет‑трик и сравнялся с немцем Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира — по 16.

"Мне нравится Аргентина. Месси, я считаю, красавчик, творит чудеса на этом чемпионате.

Конечно, как и любой чемпионат мира, этот приносит свои новости, которые не соответствуют логике: сильнейшие команды не могут выиграть. Появляются новые команды, какие‑то даже новые страны, которые в футбольном мире раньше не были замечены. Поэтому будет интересно.

Жду, когда групповой этап закончится, будет интересно смотреть", — сказал Свищев.