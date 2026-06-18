Семья Месси подтвердила проблемы со здоровьем у отца Лео: «Хорхе под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Хотим выразить недовольство отсутствием уважения к частному делу»

Семья также хотела бы уточнить, что только ближайшие родственники располагают достоверной и точной информацией о состоянии здоровья Хорхе. Поэтому любая версия, заявление или информация, не поступающая непосредственно от семьи и ее официальных каналов, не должна считаться достоверной или правдивой.