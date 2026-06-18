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«Роналду следует отойти на второй план, но он постоянно гонится за Месси. Сейчас он скорее помеха для Португалии, чем помощь — это ошибка Мартинеса». Экс-форвард Ботройд о Криштиану

Бывший английский форвард Джей Ботройд заявил, что присутствие Криштиану Роналду в стартовом составе сборной Португалии стало проблемой для команды.

Источник: Спортс‘’

Португалия сыграла вничью с Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний Роналду не отметился результативными действиями.

"Честно говоря, я думаю, если Роналду — командный игрок, ему следует отойти на второй план и понять, что он должен быть игроком, выходящим на замену и тем самым оказывающим влияние на игру. Сможет ли он когда-нибудь это сделать? Нет, я так не думаю. Такова моя точка зрения.

Я смотрю на Роналду и… Сегодня меня возненавидят преданные болельщики Роналду, но кажется, что все внимание сосредоточено на нем, да? Знаете, он постоянно гонится за Месси. Он никогда не станет Месси, но за свою карьеру он максимально использовал все возможности… Но сейчас он становится скорее помехой для Португалии, чем помощью, и я думаю, что именно в этом ошибка [Роберто] Мартинеса«, — заявил экс-игрок “Вулверхэмптона”, “Ковентри” и других клубов.