«Роналду следует отойти на второй план, но он постоянно гонится за Месси. Сейчас он скорее помеха для Португалии, чем помощь — это ошибка Мартинеса». Экс-форвард Ботройд о Криштиану

Я смотрю на Роналду и… Сегодня меня возненавидят преданные болельщики Роналду, но кажется, что все внимание сосредоточено на нем, да? Знаете, он постоянно гонится за Месси. Он никогда не станет Месси, но за свою карьеру он максимально использовал все возможности… Но сейчас он становится скорее помехой для Португалии, чем помощью, и я думаю, что именно в этом ошибка [Роберто] Мартинеса«, — заявил экс-игрок “Вулверхэмптона”, “Ковентри” и других клубов.