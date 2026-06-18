Чех про 1:1 с ЮАР: «Чехия была ужасно пассивна, нам не хватило смелости для победы. Это очень обидно»

Мне показалось, что все думали, что все будет хорошо. Чем больше действий и владения мячом ты отдаешь сопернику, тем больше шансов, что одно из действий окажется успешным. Или что произойдет неудачное действие. Все внезапно изменилось, ребята пытались переломить ход игры в последние минуты, но это уже было что-то вроде судорог.