Чех про 1:1 с ЮАР: «Чехия была ужасно пассивна, нам не хватило смелости для победы. Это очень обидно»

Южноафриканцы с пенальти сравняли счет на 83-й минуте матча 2-го тура ЧМ-2026.
"Это обидно. В те моменты, когда мы вели в счете и имели преимущество, мы не реализовали некоторые шансы. А потом, казалось, решили, что подождем и посмотрим, что они придумают.
Мне показалось, что все думали, что все будет хорошо. Чем больше действий и владения мячом ты отдаешь сопернику, тем больше шансов, что одно из действий окажется успешным. Или что произойдет неудачное действие. Все внезапно изменилось, ребята пытались переломить ход игры в последние минуты, но это уже было что-то вроде судорог.
Не всегда можно играть агрессивно и атаковать, это невозможно. Но мы были ужасно пассивны, и, на мой взгляд, это стало решающим фактором.
У всех будет ощущение, что они могли бы уйти из этого матча победителями, но этого не произошло, потому что, возможно, нам не хватило смелости играть более активно. Это ужасно обидно", — сказал Чех.