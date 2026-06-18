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«Роналду был бы сегодня богом, если бы реализовал свои два момента. Это один из лучших игроков в истории, все в сборной Португалии его уважают». Рикарду Кошта об игре с ЮАР

Бывший защитник сборной Португалии Рикарду Кошта считает несправедливой критику в адрес Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Португальская команда сыграла вничью с Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

О критике Роналду после 1-го матча на чемпионате мира.

"Люди слишком легкомысленно относятся к своим словам. Если бы Криштиану реализовал те два момента, которые у него были, он был бы сегодня богом.

Мы говорим об одном из лучших игроков в истории. У него есть право на неудачный день, как и у любого другого. Мы должны уважать то, что он сделал для футбола и для Португалии".

О важной роли, которую Роналду продолжает играть в команде.

«Все прислушиваются к Криштиану. Он лидер, тот, кто мотивирует своих партнеров по команде и продолжает оказывать огромную помощь национальной сборной. За пределами команды о нем много говорят, но внутри он пользуется всеобщим уважением», — сказал Кошта.