«Роналду был бы сегодня богом, если бы реализовал свои два момента. Это один из лучших игроков в истории, все в сборной Португалии его уважают». Рикарду Кошта об игре с ЮАР

Португальская команда сыграла вничью с Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.
О критике Роналду после 1-го матча на чемпионате мира.
"Люди слишком легкомысленно относятся к своим словам. Если бы Криштиану реализовал те два момента, которые у него были, он был бы сегодня богом.
Мы говорим об одном из лучших игроков в истории. У него есть право на неудачный день, как и у любого другого. Мы должны уважать то, что он сделал для футбола и для Португалии".
О важной роли, которую Роналду продолжает играть в команде.
«Все прислушиваются к Криштиану. Он лидер, тот, кто мотивирует своих партнеров по команде и продолжает оказывать огромную помощь национальной сборной. За пределами команды о нем много говорят, но внутри он пользуется всеобщим уважением», — сказал Кошта.