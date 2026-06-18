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ФИФА изменила протокол исполнения гимнов на ЧМ после жалобы Тухеля. Тренеры будут располагаться в другом месте, чтобы иметь обзор

ФИФА изменила предматчевый протокол ЧМ-2026 после жалобы Томаса Тухеля.

Источник: Спортс‘’

Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен тем, что из-за фотографов не видел игроков во время гимна перед матчем с Хорватией в 1-м туре ЧМ-2026 (4:2).

После матча немец заявил: «Я умоляю ФИФА изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов, потому что я не смог увидеть свою команду в этот момент».

По информации talkSPORT, ФИФА внесла изменения в свои предматчевые протоколы во время исполнения гимнов.

Теперь тренеры будут располагаться дальше вдоль боковой линии поля, чтобы иметь возможность увидеть, как игроки их команд поют гимн.