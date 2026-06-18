ФИФА изменила протокол исполнения гимнов на ЧМ после жалобы Тухеля. Тренеры будут располагаться в другом месте, чтобы иметь обзор

Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен тем, что из-за фотографов не видел игроков во время гимна перед матчем с Хорватией в 1-м туре ЧМ-2026 (4:2).
После матча немец заявил: «Я умоляю ФИФА изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов, потому что я не смог увидеть свою команду в этот момент».
По информации talkSPORT, ФИФА внесла изменения в свои предматчевые протоколы во время исполнения гимнов.
Теперь тренеры будут располагаться дальше вдоль боковой линии поля, чтобы иметь возможность увидеть, как игроки их команд поют гимн.