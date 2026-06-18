Мухаремович сбил Эмболо в подкате у штрафной — судья Пиньейру удалил защитника Боснии на 80-й минуте матча ЧМ со Швейцарией

На 80-й минуте 23-летний футболист «Сассуоло» перед своей штрафной в подкате сбил форварда Бреэля Эмболо.
Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал прямую красную карточку Мухаремовичу за фол последней надежды.
Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Босния и Герцеговина (3:0, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции.
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