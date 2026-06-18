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Мухаремович сбил Эмболо в подкате у штрафной — судья Пиньейру удалил защитника Боснии на 80-й минуте матча ЧМ со Швейцарией

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович был удален в конце матча 2-го тура ЧМ-2026 против команды Швейцарии.

Источник: Спортс‘’

На 80-й минуте 23-летний футболист «Сассуоло» перед своей штрафной в подкате сбил форварда Бреэля Эмболо.

Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал прямую красную карточку Мухаремовичу за фол последней надежды.

Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Босния и Герцеговина (3:0, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции.

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