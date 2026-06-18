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Дэвид, Ларин, Крепо — в старте на матч Канады против Катара на ЧМ-2026

Опубликованы стартовые составы команд на матч чемпионата мира 2026 года между Канадой и Катаром.

Источник: Спортс‘’

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 01:00 по московскому времени в Ванкувере.

За Канаду с первой минуты сыграют:

— вратарь: Максим Крепо;

— защита: Алистер Джонстон, Люк де Фужроль, Дерек Корнелиус, Ричи Ларейя;

— полузащита: Стивен Эуштакиу, Исмаэль Коне;

— атака: Джонатан Дэвид, Кайл Ларин, Али Ахмед.

В составе Катара на поле выйдут:

— вратарь: Махмуд Абунада;

— защита: Ро-Ро; Исса Лайе, Джассем Габер, Аюб Аль-Уи, Хомам Ахмед, Буалем Хухи;

— полузащита: Ассим Мадибо;

— атака: Эдмилсон Жуниор, Акрам Афиф, Юссеф Абдуризаг.