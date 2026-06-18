Дэвид, Ларин, Крепо — в старте на матч Канады против Катара на ЧМ-2026

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 01:00 по московскому времени в Ванкувере.
За Канаду с первой минуты сыграют:
— вратарь: Максим Крепо;
— защита: Алистер Джонстон, Люк де Фужроль, Дерек Корнелиус, Ричи Ларейя;
— полузащита: Стивен Эуштакиу, Исмаэль Коне;
— атака: Джонатан Дэвид, Кайл Ларин, Али Ахмед.
В составе Катара на поле выйдут:
— вратарь: Махмуд Абунада;
— защита: Ро-Ро; Исса Лайе, Джассем Габер, Аюб Аль-Уи, Хомам Ахмед, Буалем Хухи;
— полузащита: Ассим Мадибо;
— атака: Эдмилсон Жуниор, Акрам Афиф, Юссеф Абдуризаг.