«Роналду может помешать Португалии выиграть ЧМ, с ним команда остается вдесятером. Мартинес боится заменить его, чтобы не нанести психологическую травму». Агент Барбоза о форварде

"Мы очень плохо играли в матче с Конго и, на мой взгляд, не заслужили даже ничьей. Это был самый плохой наш матч за последние десять лет, который я помню. Что касается Криштиану, то, по моему мнению, ему не место в основном составе. И у меня большие опасения, что эго Роналду может помешать Португалии выиграть чемпионат мира. На мой взгляд, пока он находится на футбольном поле, команда остается вдесятером. А самое обидное для меня — это то, что сборная может играть намного лучше, но рискует не выйти из группы, если все так продолжится.