Аллегри и «Наполи» согласовали контракт до 2029 года. О назначении тренера объявят после достижения им договоренности с «Миланом» о компенсации

Ранее сообщалось, что назначение 58-летнего итальянца в неаполитанскую команду может сорваться из-за финансовых разногласий тренера с «Миланом». Утверждалось, что за досрочное расторжение контракта с «россонери», действующего до 2027 года, Аллегри требует 2 млн евро для себя и 3 млн для членов своего штаба. Владелец миланского клуба Джерри Кардинале отказывается выплачивать запрашиваемую сумму.