Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Канада
1
:
Катар
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.00
П2
43.00
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Мексика
:
Южная Корея
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.35
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026
22:00
США
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
4
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
1
:
ЮАР
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Узбекистан
1
:
Колумбия
3
П1
X
П2

Аллегри и «Наполи» согласовали контракт до 2029 года. О назначении тренера объявят после достижения им договоренности с «Миланом» о компенсации

«Наполи» достиг соглашения с Массимилиано Аллегри о работе в клубе.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что назначение 58-летнего итальянца в неаполитанскую команду может сорваться из-за финансовых разногласий тренера с «Миланом». Утверждалось, что за досрочное расторжение контракта с «россонери», действующего до 2027 года, Аллегри требует 2 млн евро для себя и 3 млн для членов своего штаба. Владелец миланского клуба Джерри Кардинале отказывается выплачивать запрашиваемую сумму.

Официальное объявление о назначении тренера в «Наполи» ожидается только после завершения переговорного процесса с «Миланом», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Однако подписание контракта с Аллегри не вызывает сомнений — соглашение будет действовать до 2029 года. Таким образом, это будет трехлетний, а не двухлетний контракт, как сообщалось ранее.