Тренер Боснии Барбарес про 1:4 со Швейцарией: «Я бы исправил ситуацию с 1-м голом или удалением, если бы мог. Сдаваться нельзя, будем готовиться к матчу с Катаром»

Боснийцы заканчивали игру вдесятером после удаления защитника Тарика Мухаремовича на 80-й минуте за фол последней надежды.
"Конечно, счет слишком велик. Когда у тебя меньше игроков, ты пытаешься контролировать ситуацию.
Что касается красных карточек, у многих более опытных команд возникают проблемы в подобных ситуациях. Я бы исправил ошибку с первым голом или эту красную карточку, если бы мог.
Катар — не последний поезд, и мы будем готовиться к этому матчу. Сдаваться нельзя", — сказал Сергей Барбарес.
Босния и Герцеговина набрала 1 очко после двух матчей. В следующем туре команда сыграет против Катара 24 июня в Сиэтле.