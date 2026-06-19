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Тренер Боснии Барбарес про 1:4 со Швейцарией: «Я бы исправил ситуацию с 1-м голом или удалением, если бы мог. Сдаваться нельзя, будем готовиться к матчу с Катаром»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарес отреагировал на поражение от Швейцарии (1:4) во 2-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Боснийцы заканчивали игру вдесятером после удаления защитника Тарика Мухаремовича на 80-й минуте за фол последней надежды.

"Конечно, счет слишком велик. Когда у тебя меньше игроков, ты пытаешься контролировать ситуацию.

Что касается красных карточек, у многих более опытных команд возникают проблемы в подобных ситуациях. Я бы исправил ошибку с первым голом или эту красную карточку, если бы мог.

Катар — не последний поезд, и мы будем готовиться к этому матчу. Сдаваться нельзя", — сказал Сергей Барбарес.

Босния и Герцеговина набрала 1 очко после двух матчей. В следующем туре команда сыграет против Катара 24 июня в Сиэтле.