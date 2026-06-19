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Якин о 4:1 с Боснией: «Швейцария заслужила 3 очка, мы проявили терпение и забили в нужный момент. Джака был дирижером на поле — после критики важно, что он привел нас к победе»

Тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о победе над Боснией и Герцеговиной (4:1) во 2-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Об игре.

«Три очка — вот что важно. Мы заслужили победу — многое сложилось удачно: тактика, замены, командная игра. Мы довольны результатом. Я оцениваю происходящее на поле, мы отбрасываем все остальное. Мы проявили терпение и забили в нужный момент».

О критике капитана Гранита Джаки после ничьей с Катаром.

«Это было неприятно для Гранита. Он капитан и берет на себя ответственность. Он был дирижером на поле — таким, каким мы его знаем. Понятно, что после ничьей 1:1 было много критики, но от этого еще более замечательно и важно, что именно он привел команду к победе», — сказал Якин.

Джака реализовал пенальти на 97-й матча.