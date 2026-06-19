Якин о 4:1 с Боснией: «Швейцария заслужила 3 очка, мы проявили терпение и забили в нужный момент. Джака был дирижером на поле — после критики важно, что он привел нас к победе»

«Это было неприятно для Гранита. Он капитан и берет на себя ответственность. Он был дирижером на поле — таким, каким мы его знаем. Понятно, что после ничьей 1:1 было много критики, но от этого еще более замечательно и важно, что именно он привел команду к победе», — сказал Якин.