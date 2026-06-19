Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Канада
2
:
Катар
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
24.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Мексика
:
Южная Корея
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.35
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026
22:00
США
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
4
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
1
:
ЮАР
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Узбекистан
1
:
Колумбия
3
П1
X
П2

«Бока Хуниорс» хочет подписать Барко. Хавбек «Спартака» попал в шорт-лист аргентинской команды (Olé)

«Бока Хуниорс» хочет подписать полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко.

Источник: Спортс‘’

Бывший игрок «Ривер Плейт» попал в шорт-лист «Боки» как вариант для усиления атаки.

Клуб может побороться с «Индепендьенте», который уже несколько недель работает над возвращением аргентинца.

Однако сделка не считается простой, так как «Спартак» требует от 4 до 5 млн долларов за 50% прав на игрока, что является значительной суммой для аргентинской команды.

На данный момент официального предложения нет, но есть конкретный интерес. В «Бока Хуниорс» считают, что Барко идеально воплощает в себе качества, необходимые команде и ее главному тренеру.

«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Барко — 2,5 млн долларов за 50% прав.