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Манзамби с оценкой 8.3 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Швейцария — Босния. Йоан сделал дубль после выхода на замену

Йоан Манзамби удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Швейцария — Босния и Герцеговина (4:1). Полузащитник «Фрайбурга», вышедший на замену на 71-й минуте и сделавший дубль, набрал 8,3 балла.

Оценки игроков сборной Швейцарии: Грегор Кобель (6.6), Рикардо Родригес (7.1), Мануэль Аканджи (7.8), Нико Эльведи (7.2), Сильван Видмер (6.4) Ремо Фройлер (7.1), Гранит Джака (7.7), Мишель Эбишер (7.0), Фабиан Ридер (6.8), Дан Ндойе (6.5), Бреэль Эмболо (7.1), Йоан Манзамби (8.3), Рубен Варгас (8.1), Джибриль Соу (6.4).

Оценки футболистов, выступающих за Боснию и Герцеговину: Никола Василь (5.7), Сеад Колашинац (5.8), Тарик Мухаремович (6.1), Никола Катич (6.0), Амар Дедич (6.3), Керим Алайбегович (6.4), Иван Шуньич (5.9), Беньямин Тахирович (6.1), Амар Мемич (6.3), Эдин Джеко (6.4), Эрмедин Демирович (6.1), Иван Башич (5.9), Эсмир Байрактаревич (5.2).

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