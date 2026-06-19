Манзамби с оценкой 8.3 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Швейцария — Босния. Йоан сделал дубль после выхода на замену

Йоан Манзамби удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Швейцария — Босния и Герцеговина (4:1). Полузащитник «Фрайбурга», вышедший на замену на 71-й минуте и сделавший дубль, набрал 8,3 балла.